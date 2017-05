Veiling Kudelstaart: 16.000,- plus ’n beetje

Kudelstaart – Om 01.15 uur zondagochtend 14 mei zat het erop voor de organisatie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema hamerden de laatste van 300 kavels af. Opbrengst: 16.000 euro en ’n beetje!

De grote zaal van het Kudelstaartse Podium dorpshuis met aanpalende bar puilde bijna uit, zo druk was het zaterdagavond 13 mei. Er moest letterlijk ingeschoven worden om iedereen een beetje ruimte te bieden. In een gezellige drukte kwamen niet alleen oude bekenden elkaar tegen, maar maakten ook nieuwe bewoners kennis met het gemeenschapsleven in het dorp. Podium Dorpshuis zelf bood een feestavond zaalhuur, inclusief geluid en 100 consumpties aan. Die avond ging weg voor 260 euro. Topper van de veiling was het kavel waarmee burgemeester Jeroen Nobel kon worden gestrikt voor een feestelijke activiteit in het dorp. De koper betaalde daar 500 euro voor. ‘Dutch Diamond’ Rick van der Kroon werd ‘gekocht’ voor 310 euro. Naast verschillende diensten, kwamen ook producten onder de hamer. De hoogste opbrengst daarvan kwam op naam van de hardhouten tuinbank van de Rabobank die 450 euro opleverde. Een kerkbank (van niet minder hard hout) uit de Kudelstaartse Sint Jan veranderde voor 300 euro van eigenaar.

300.000 euro

De opbrengst van deze editie bevindt zich in de middenmoot variërend van 15.000 tot 20.000 euro. Met de 16.000 euro van de veiling is het totaalbedrag van de zeventien veilingen uitgekomen op een kleine 305.000 euro. Die grens van de drie ton werd om 00.10 uur bij kavel 228 overschreden. Verantwoordelijk daarvoor was Jacques Oosterveer die 38 euro bood voor een gecombineerde set helloborus planten en geraniums. Notaris Matthijs van Gaalen luidde de bel voor dit heuglijke feit, want Jaques kreeg als bonus een tegoedbon van 250 euro te besteden bij Restaurant Jones. En voor alle aanwezigen in het Dorpshuis waren er bitterballen.

Compliment voor vrijwilligers

Arie de Vos prees vooral de inzet van de tientallen vrijwilligers die zich zaterdag (en de tijd daarvoor) hebben ingezet. “Ze hebben bijna letterlijk het vuur uit de schoenen gelopen om het hele logistieke proces van zo’n veilavond goed te laten verlopen. Alle vrijwilligers verdienen een zeer groot compliment!”

Foto: www.kicksfotos.nl