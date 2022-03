Veel te beleven tijdens uitslagenavond verkiezingen

Aalsmeer – Tijdens de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen, vandaag woensdag 16 maart, is er veel te doen in de burgerzaal van het Raadhuis. Vanaf 21.00 uur zijn er diverse interviews, columns en reportages, wordt er gekeken bij het tellen van de stemmen en worden de voorlopige uitslagen van de diverse stembureaus bekend gemaakt.

De samenstellers van de avond hebben interviews opgenomen met oud wethouders Bep Heemskerk en Jop Kluis en stellen van elke partij een nieuwe kandidaat op de lijst voor. Wim Spaargaren, één van de langstzittende raadsleden ooit, komt op het podium voor een gesprek. De avond wordt officieel afgetrapt met een gedicht van dorpsdichter Jan Daalman. Elk uur is er een column van de hand van journalist Pierre Tuning.

Nummers twee op de lijst

De voorlopige uitslagen worden gedurende de avond bekend gemaakt door burgemeester Gido Oude Kotte. Er zijn ook impressies van de voorbereidingen op de verkiezingen en reacties van (vroeg)stemmers. Verder staat een gesprek met de nummers twee op de kieslijsten van de partijen op het programma. Het geeft volgens de samenstellers van de avond ‘best een verrassend beeld’ als deze gezamenlijk op het podium verschijnen. “We gaan er een mooie avond van maken”, zegt burgemeester Oude Kotte. “In deze onzekere tijden is het belangrijk om de democratie te vieren. Ons te beseffen dat we in een vrij land onze vertegenwoordigers mogen kiezen, ook in ons eigen dorp.”

Eerste voorlopige uitslagen

Belangstellenden zijn vanaf 21.00 uur van harte welkom in de burgerzaal van het Raadhuis. De avond begint officieel om 21.30 uur. De eerste voorlopige uitslagen worden net na 21.30 uur verwacht. De uitslagenavond wordt uitgezonden, zowel op RTV Aalsmeer als op de Facebook pagina’s van RTV Aalsmeer en de gemeente. De uitzending begint om 21.00 uur.