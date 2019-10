Veel sigaretten weg inbraak in supermarkt

Aalsmeer – Op woensdag 16 oktober is tussen drie en vier uur ’s nachts ingebroken bij een supermarkt aan de Aalsmeerderweg. Met twee grote keien zijn door de dieven een raam ingegooid. Op camerabeelden is te zien dat nadat het raam kapot is gemaakt er drie mannen naar binnen hollen.

De drie gaan direct richting de informatie-balie, waar onder andere sigaretten verkocht worden. Er worden twee deuren open gebroken, waarna rijkelijk gegraaid wordt naar sigaretten. In de mist overigens, want het rookalarm werd door het forceren van de deuren in werking gezet.

De politie kreeg van een bewoner een melding dat het alarm van de winkel was afgegaan en er op de nabije kruising een verdacht busje stond. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan, maar het busje en de daders waren al weg.

De grond bij de balie van de supermarkt lag bezaaid met pakjes sigaretten, maar de buit is vast groter. In totaal zijn negen planken met pakjes sigaretten leeggehaald.

De politie heeft een buurtonderzoek gehouden, maar hoopt nog meer getuigen te mogen spreken. Meer informatie? De politie hoort het graag via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.