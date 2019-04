Veel jonge dieren op Boerenvreugd

Aalsmeer – Het dierenbestand op kinderboerderij Boerenvreugd is afgelopen week flink uitgebreid. De beheerders hadden het druk met alle bevallingen! Maar liefst zeven jonge geitjes en lammetjes zijn er tussen donderdag 4 en maandag 8 april geboren.

In totaal huppelen en springen er nu elf nieuwe bewoners in het rond op Boerenvreugd. De jongste dieren blijven nog even op stal. De iets oudere geitjes lopen al lekker buiten en maken kennis met de andere boerderijbewoners.

Ook één van de konijntjes heeft jongen gekregen. De konijntjes zijn nog te klein en zitten verstopt in het nest maar de geitjes en lammetjes zijn superleuk om te bezoeken. Iedereen is van harte welkom aan de beethovenlaan 118 in de Hornmeer om te komen kijken bij al het jonge grut!