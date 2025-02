Veel ‘helpende handjes’ nodig tijdens NLdoet

Aalsmeer – Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zoek een leuke activiteit bij jou in de buurt en meld je aan. In Aalsmeer worden diverse extra handjes gevraagd.

Vrijdag 14 maart: Pannenkoeken bakken voor de bewoners in Centrum Hortensialaan van 10.00 tot 13.30 uur. Spelletjesmiddag voor jong en oud in Dorpshuis Rijsenhout van 13.00 tot 16.00 uur. Handje helpen in Voedselbos Kudelstaart aan de Zijlijnstraat van 9.30 tot 15.30 uur. Opknappen, verven en schoonmaken speelmaterialen bij OTT De Lotusbloem in de Apollostraat van 9.30 tot 14.30 uur. Werken in de tuin van Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad van 10.00 tot 16.00 uur. Snipperen en poetsen in de Historische Tuin (ingang Praamplein) van 9.00 tot 15.00 uur.

Zaterdag 15 maart: Klusdag in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 van 10.00 tot 15.00 uur. Korfbalvereniging VZOD helpen bij het klaar maken van het veldseizoen van 10.00 tot 14.00 uur aan de Wim Kandreef. Schoonmaken en snoeien in en om Het Dijkhuis in Oude Meer van 9.00 tot 12.00 uur. Opknappen en klusjes bij Kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan van 9.00 tot 16.00 uur. Westeinder schoonmaakactie SPIE van 8.00 tot 12.00 uur. Verzamelen (met of zonder boot) bij Nieuwe Meer aan de Stommeerweg. Voorjaarsklussen bij Scouting Tiflo aan de Stommeerweg (onder de RK Kerk) van 10.00 tot 15.00 uur. Aanmelden voor een of meerdere activiteiten kan via nldoet.nl

Foto: www.kicksfotos.nl (NL doet op kinderboerderij Boerenvreugd in 2024).