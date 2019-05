Veel belangstelling voor opening Lidl

Aalsmeer – Niet burgemeester Oude Kotte, maar wethouder Robert van Rijn van economische zaken heeft vandaag, woensdag 15 mei, samen met oud-kinderburgemeester Derek en manager Dignum, en in bijzijn van vele belangstellenden de nieuwe Lidl winkel aan de Stationsweg geopend.

Voor deze officiële handeling was aan de eerste klanten een lot uitgereikt, waarmee ze kans maakten op één minuut gratis winkelen. Tijdens de opening om negen uur in de ochtend werd de winnaar bekend gemaakt. Het was Carol die één minuut gratis mocht shoppen en zij wist voor iets meer dan 125 euro aan spulletjes in haar winkelwagen te krijgen. Verder waren er mooie boeketten bloemen voor de eerste honderd klanten, die na het officiële gedeelte stonden te popelen (met en zonder winkelkar) om naar binnen te mogen

De gemeente had de directie van de Lidl voorgesteld om oud-kinderburgemeester Derek te betrekken bij de opening. Derek heeft zich tijdens zijn ‘regeerperiode’ sterk gemaakt voor rookvrije sportvelden en schoolpleinen en is hier bijzonder goed in geslaagd. De Lidl is ook rookvrij, er gaat geen tabak verkocht worden.

Nadat het doek ‘weggedrukt’ was door het drietal mochten de wachtenden naar binnen en nieuwsgierig werd de roltrap naar boven genomen. Eenmaal binnen klonken vele ‘oh’s en ah’s. De komende dagen zullen vast vele inwoners een kijkje gaan nemen.