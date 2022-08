Veel bekijks bij honing slingeren Boerenvreugd

Aalsmeer – Het was gezellig druk op Boerenvreugd afgelopen zondag 7 augustus. Honing slingeren stond op het programma. De bijenvolken op het terrein van de kinderboerderij hadden hun honingraten vol en de honing werd deze dag uit de raten gehaald. Imker Roel Naber gaf uitleg over het proces en vertelde over de bijen. De potjes verse honing werden goed verkocht.

Geen tijd gehad om hierbij aanwezig te zijn en toch graag een lekker potje honing proberen? De honing van Roel is het hele jaar door te koop in het winkeltje van de kinderboerderij. Boerenvreugd is zes dagen per week geopend. Maandag blijft het hek gesloten, maar van dinsdag tot en met vrijdag zijn bezoekers welkom van 9.30 tot 16.30 uur en zaterdag en zondag tussen 10.00 en 16.30 uur.