Vastgelopen puinhoop op kruispunt Uiterweg

Aalsmeer – Wat elk verstandig mens allang op de vingers had nageteld, gebeurt inmiddels dagelijks. Een aantal keren per dag is het op het kruispunt Uiterweg, van Cleeffkade en Grundelweg één grote vastgelopen puinhoop, een terugkerende kakafonie van vervoermiddelen.

Fietsers met kinderen wurmen zich tussen vastgelopen opleggers door, die op hun beurt weer woedend claxonneren naar een van die bestuurders vanaf het Praamplein die snel een gaatje inschieten en zo de boel nog meer vastzetten voor wagens die meer ruimte nodig hebben. Mensen zitten soms bevroren van de schrik achter het stuur.

In het begin van de bouwwerkzaamheden op het Lidl-terrein zijn er nog wel een paar dagen echte verkeersregelaars aan het werk geweest, maar blijkbaar zijn die moedeloos naar huis gegaan. Het vraagt de verkeersdeelnemers om heel veel geduld en verkeersinzicht om de boel daar een beetje draaiende te houden. Want het bouwbedrijf vindt namelijk dat de wagens van en op het Lidl-terrein altijd voorrang hebben. Die zetten gewoon hun eigen verkeersregelaars even op straat. Het bouwbedrijf maakt de weg juist op dat kruispunt Grundelweg, Uiterweg ook nog een stukje smaller met heiwerk en hekken, want het werk gaat voor.

Wat te denken over de bewoners van de Uiterweg die gewoon hun werk moeten kunnen doen, maar steeds weer vastlopen in die bende om maar te zwijgen als de hulpdiensten moeten uitrukken voor een noodgeval. En het is nog maar het begin. En van de belofte dat bewoners van de Uiterweg goed en tijdig geïnformeerd zouden worden, zoals besproken tijdens een raadsvergadering, is vrijwel niets waar gemaakt.

Jan Daalman