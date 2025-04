Vakschool in Oeganda heeft materiaal nodig

Aalsmeer – Kinderhulp Afrika helpt kansarme kinderen in Oeganda. Vlak bij de hoofdstad Kampala heeft de stichting een basisschool, middelbare school en vakschool. Meer dan 1000 kinderen krijgen hier les. Als een van de weinige middelbare scholen in Oeganda wordt hier ook vakonderwijs gegeven. Helaas zijn de prijzen van materiaal en gereedschap enorm gestegen. En dat heeft grote gevolgen. Om alle vakken te kunnen blijven geven is voor dit schooljaar nog 12.850 euro nodig.

Het leren van een vak is in Oeganda van levensbelang. Het helpt jongeren om een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. Hierdoor kunnen ze uiteindelijk in hun eigen onderhoud voorzien en voor hun familie zorgen. Op de vakschool in Namugongo worden zeven praktijkvakken gegeven: timmeren, metselen, naaien, elektrotechniek, catering & hotelmanagement, fotografie & videografie en een kappers- & cosmetica opleiding. Dit zijn allemaal vakken waar grote vraag naar is op de arbeidsmarkt. Honderden jongeren volgen het vakonderwijs. Hiervoor is veel materiaal nodig. Denk aan zakken cement, hout, gereedschap, fotocamera’s, kappersbenodigdheden, groente en fruit om gerechten te bereiden en lappen stof.

Nu de kosten van al het materiaal zijn gestegen, is extra geld nodig. Helpt u mee om jongeren in Oeganda een vak te leren? Het gaat om hun toekomst. Een gift kan worden overgemaakt naar: NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. Materiaal vakschool. Meer informatie: www.kinderhulp-afrika.nl.

Foto: Les metselen op vakschool in Oeganda. Foto: Marijn Fidder