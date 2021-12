Upgrade voor omgeving Proosdijhal voltooid

Kudelstaart – Op woensdag 22 december zijn de laatste werkzaamheden verricht, hiermee heeft de omgeving rondom sporthal de Proosdijhal een ware metamorfose ondergaan. Zo is de bestrating aangepakt, zijn er verkeerskundige aanpassingen doorgevoerd, is het groen onder handen genomen en zijn er extra bomen geplant.

Plateau’s

“Het is een groot project geweest”, vertelt wethouder Robert van Rijn. “De bestrating en het groen waren echt aan een opknapbeurt toe. Tegelijkertijd hebben we verkeerskundige aanpassingen gedaan en zijn enkele kruisingen voorzien van plateau’s. Ook is de infrastructuur rondom de school verbeterd wat de veiligheid van de kinderen ten goede komt.”

Beplanting

Bij de inrichting van de entree vanaf de Hoofdweg/ Daltonstraat is bio-diverse beplanting neergezet om zo de komst van insecten te bevorderen. Langs de Daltonstraat zijn er nieuwe lindes geplant om zo de weg het karakter van een laan te geven.

Hiermee wordt deze belangrijke entree van Kudelstaart recht aangedaan.

In totaal zijn er in dit project 26 bomen verwijderd, 5 bomen verplant en nu 36 nieuwe bomen geplant. Ook zijn de gazons en het speelveld opnieuw aangelegd en is de gehele beplanting onder handen genomen