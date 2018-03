Uitvoering ‘De Passion’ in Urbanuskerk

Aalsmeer – Na groot succes vorig jaar in de Karmelkerk te Aalsmeer en de Ontmoetingskerk van Rijsenhout, wordt De Passion’ dit jaar herhaald in de St. Urbanuskerk van Bovenkerk en de Heilige Engelbewaarderskerk van Badhoevedorp.

De productie van de Passion ligt in handen van de denktank van de Karmelparochie Aalsmeer en wordt uitgevoerd door een projectkoor onder leiding van Lous Zandvliet en begeleidt door een combo onder leiding van Leon Doeswijk.

Hier en nu

In ‘De Passion’ worden de laatste momenten van het leven van Jezus verteld. Het gaat om opoffering, vergeving en hoop. De verteller weet u in ‘De Passion’ aan te spreken en verbinding te maken met het hier en nu en laat u zien dat die boodschap nog uiterst actueel is. Te samen met het in doeken gewikkelde kruis en de moderne liederen is dit een prachtige voorbereiding op het komende Pasen.

Bovenkerk

‘De Passion wordt’ uitgevoerd op vrijdag 23 maart om 20.00 uur in de St. Urbanuskerk, Noorddammerlaan 126 in Bovenkerk. Na afloop is er de gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van een drankje. Toegang is 10 euro en dit bedrag is inclusief een consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, maar kunnen ook op de avond zelf gekocht worden aan de deur. (www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl) of www.ticketkantoor.nl/shop/passion2018

Badhoevedorp

Op zondag 25 maart om 19.30 uur wordt ‘De Passion’ uitgevoerd in de H.H. Engelbewaarderskerk in Badhoevedorp. Ook voor deze avond zijn kaarten aan de deur verkrijgbaar of via Elise van Poelgeest: v.poelgeest@planet.nl