Uitvoering Bach’s Matthäus Passion door Pauluskoor

Bovenkerk – Het Pauluskoor Amstelveen voert op 31 maart Bach’s Matthäus Passion uit in de na de brand van 2018 zo prachtig herstelde St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Voor het koor, dat dit jaar het 85-jarige bestaan viert is het heel bijzonder om na vijf jaar met deze indrukwekkende muziek weer ‘thuis’ te komen.

Bach componeerde zijn meesterwerk, dat het lijdensverhaal van Christus volgens het evangelie van Matthäus vertelt, toen hij werkzaam was als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Aangenomen wordt dat het oratorium voor het eerst werd uitgevoerd op Goede Vrijdag 11 april 1727. De eerste uitvoering in Nederland kwam pas in 1874, maar het werk is sindsdien ongekend populair geworden. Voor velen geldt hoe vaker je de Matthäus beluistert, hoe groter de bewondering voor het werk en intenser de beleving. En nu in 2023 is het, eindelijk, weer mogelijk de Matthäus Passion in Amstelveen te beluisteren.

De uitvoering staat onder leiding van Marcel Joosen met begeleiding van Philharmonia Amsterdam en met medewerking van het Jeugdkoor The Classics van de Muziekschool Waterland. De solisten zijn Jeroen de Vaal (evangelist), Hans Christian Hinz (Christus), Aliya Akhmadeeva (sopraan), Daniëlla Buijck (alt), Erik Slik (tenor) en Matthijs Mesdag (bas). Aanvang 19.30 uur. Prijs is 32,50 euro. De kaartverkoop start op 13 februari via de website: www.pauluskoor.nl