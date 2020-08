Tweede silo-transport door de Ringvaart

Aalsmeer – Het was al aangekondigd, er komen meerdere transporten van grote silo’s door de Ringvaart. Afgelopen vrijdag 31 juli werden de huizen langs het kanaal opnieuw in de schaduw gezet. Dit keer was het transport nog imposanter. Geen twee sleeptboten die vijf 23 meter hoge silo’s vervoerden, maar vier sleepboten met tien silo’s op weg naar Antwerpen.

Rond half één ‘s middags ging de Aalsmeerderbrug (wel) open en was het weer millimeter werk. Links en rechts slechts enkele centimeters over. De schippers toonden hun stuurmanskunst, niets beschadigd. De vele plezierbootjes op het water wisten wat te doen, snel naar de kant en dit transport laten passeren, want uitwijken is voor sleepboten met grote, hoge silo’s geen optie.

Dit transport (ook) gemist? Geen probleem, er komen nog diverse kansen. De komende weken gaan sleepboten nog vaker met silo’s vanuit ‘t Zand op weg naar de Belgische havenstad, in totaal gaan hier zeventig exemplaren neergezet worden voor opslag van plantaardige olie.