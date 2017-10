Tweede plaats voor basisschool de Zon bij scholierenveldloop

De Kwakel – Woensdag verschenen 94 leerlingen van basisschool De Zon aan de start van de AKU scholierenveldloop. Bij elke leeftijdscategorie vielen de “zonnetjes”al van verre op in hun gele schoolshirts. Er werd hard gelopen, iedereen deed super zijn of haar best. En met geweldig resultaat! Met 2 eerste plaatsen, 4 tweede plaatsen en 2 derde plaatsen greep De Zon net naast de wisselbeker. Dat maakt ons als school niet minder trots op alle jongens, meisjes én leraren die mee hebben gelopen met dit evenement.