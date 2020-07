Tweede duofiets voor Stichting SAM

Aalsmeer – Al eind vorig jaar werd Stichting SAM blij verrast door een inwoner van Kudelstaart die aanbood om een duofiets aan te schaffen en die aan Stichting SAM te willen doneren. Een geweldig cadeau waarmee heel veel mensen blij gemaakt zouden kunnen worden, ware het niet dat het coronavirus alles deed stil vallen. De nieuwe fiets zou begin maart geleverd worden, want in de wintermaanden werd er sowieso niet gefietst. Maar door de ‘lock down’ bleef de fiets staan waar hij vandaan kwam, tot droefenis van de fietsers en schenker.

Door versoepeling van de corona-maatregelen is weer meer mogelijk, tot grote vreugde van de gebruikers van de duofietsen. Afgelopen donderdagmiddag 16 juli was het (eindelijk) zover. In aanwezigheid van bestuur en vrijwilligers van Stichting SAM, bewoners uit Kudelstaart en medewerkers van Mynsheerlyckheid, is de duofiets afgeleverd en overhandigd. Twee fietsvrijwilligers stonden al paraat om meteen met een gast de weg weer op te kunnen. Na al het thuis zitten van de afgelopen maanden was het een fantastisch moment.

Tussenscherm

Zowel de ‘oude’ duofiets, die destijds door het Rode Kruis Aalsmeer aan Stichting SAM werd overgedragen, maar ook de nieuwe fiets moesten eerst, in verband met de RIVM maatregelen, voorzien worden van een scherm tussen de fietser en de gast. Dat liet helaas even langer op zich wachten dan gepland, maar nu alles klaar is om er weer op uit te gaan is dat gauw vergeten. Er kan nu weer volop gefietst worden met de twee duofietsen die Stichting SAM rijk is.

Vrijwilligers gezocht

Om het voor nog meer mensen mogelijk te maken om een uurtje mee te trappen op een duofiets kan Stichting SAM veel nieuwe vrijwilligers gebruiken. Men kan zelf aangeven op welke dag, datum en tijd men beschikbaar is. Die gegevens worden doorgegeven aan de Zorgcentra die er dan voor zorgen dat een bewoner/gast op dat tijdstip klaar zit om eruit te gaan. Datzelfde geldt ook voor de rolstoelwandelaars en daar is ook gebrek aan nieuwe lopers. Men loopt of fietst voor een lokale, Aalsmeerse, Stichting die als oogmerk heeft iets voor een ander te betekenen en activiteiten te ontplooien voor de medemens. Stuur voor meer informatie, aanmelden als vrijwilliger of sponsering een mail naar info@stichtingsam.eu of neem telefonisch contact op met Jan Kwak via 06-53928043. Meer informatie over Stichting SAM is ook te vinden op www.stichtingsam.eu