Twee voetbalderby’s komend weekend

Aalsmeer – Vanwege de herfstvakantie was het afgelopen weekend een stuk rustiger op de velden bij FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart. Veel jeugdteams hadden een weekje vrij.

Het eerste van FC Aalsmeer zaterdag kwam wel in actie en wist in Amsterdam te winnen van koploper OSV met 4-2. RKDES had afgelopen zondag Zwanenburg als tegenstander. Er kon gejuicht worden in Kudelstaart. De bezoekers werden naar huis gestuurd met 3-2 verlies. Het eerste herenteam van FCA zondag had een weekendje rust en ook de eerste damesteams van FCA en RKDES hoefden het veld niet op.

Aanstaand weekend staan twee derby’s op het programma. FC Aalsmeer Vrouwen 2 voetbalt zaterdag 30 oktober tegen het eerste dameselftal van RKDES Kudelstaart. De wedstrijd begint om 12.00 uur op het hoofdveld aan de Beethovenlaan. En de volgende dag, zondag 31 oktober, opnieuw langs de lijn bij FCA in de Hornmeer voor de tweede derby: FCA zondag 1 tegen RKDES 1. Het laatste Aalsmeer Kudelstaart treffen, want met ingang van het nieuwe seizoen stopt RKDES met voetballen op zondag.

De wedstrijd begint om 14.00 uur. De entree is gratis. Voor en na de wedstrijd vinden activiteiten in en om de kantine plaats.

Foto: www.kicksfotos.nl (RKDES tegen Zwanenburg).