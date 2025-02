Twee pubquizzen in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Het is weer tijd voor een nieuwe ronde van de Pubquiz in Buurthuis Hornmeer! In het eerste weekend van maart zijn er maar liefst twee pubquizzen in het buurthuis aan de Dreef. Zaterdagavond 1 maart voor teams van vrienden, buren of familie. En zondagmiddag 2 maart een speciale junior pubquiz voor teams van 11 tot en met 15 jarige deelnemers.

Pubquiz voor junioren

Doe mee met een pubquiz en test je kennis van muziek, beroemdheden, reclame, topografie, geschiedenis en nog veel meer! Het Buurthuis is er voor iedereen uit Aalsmeer en omgeving, jong en iets ouder. Daarom is er nu de eerste junior pubquiz, voor iedereen tussen de 11 en 15 jaar die eens iets anders wil doen dan gamen of leren. Stel je team samen van drie tot zes personen en strijd voor de eer en een leuke prijs! De quiz bevat afwisselende rondes met vragen, muziek en natuurlijk volop gezelligheid. Er is natuurlijk ook een hapje en drankje voor de sfeer. De kosten voor deelname op zaterdag zijn 5 euro per persoon, voor de jongeren op zondag 3 europer persoon.

De quiz op zaterdag 1 maart start om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. En de junior pubquiz op zondag 2 maart begint om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. Geef je team op voor maandag 24 februari via het e-mailadres activiteitenhornmeer@gmail.com.

Foto: aangeleverd