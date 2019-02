Twee keer stemmen op 20 maart

Aalsmeer – Op woensdag 20 maart kunt u weer stemmen. U mag deze keer zelfs twee keer stemmen: voor de Provinciale Staten van Noord-Holland én voor het waterschap. Bij Provinciale Staten kiest u de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie en kiezen, niet onbelangrijk, de leden voor de Eerste Kamer.

Bij het waterschap kiest u het waterschapsbestuur. Zij zorgen voor droge voeten en schoon water. In Aalsmeer zijn er twee waterschappen: het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht of het Hoogheemraadschap Rijnland. Laat uw stem niet verloren gaan!

Om te kunnen stemmen heeft u een identiteitsbewijs nodig (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands verblijfsdocument). Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. Dat betekent dat deze minimaal geldig is tot 21 maart 2014. Zonder stempassen en identiteitsbewijs kunt u niet stemmen.

Bent u verhinderd op 20 maart? Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. Vul de achterkant van de stempas in voor het afgeven van een volmacht. In Aalsmeer zijn er twee waterschappen. U kunt alleen iemand voor de waterschapsverkiezingen machtigen die stemt voor hetzelfde waterschap.

De stemlokalen zijn 20 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Op uw stempas staat een stembureau in uw buurt, maar u mag in elk stembureau in Aalsmeer stemmen. Kijk voor meer informatie op:www.aalsmeer.nl/verkiezingen.