Twee jubilarissen bij Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – De jaarlijkse korpsavond van Brandweer Aalsmeer vond vrijdag 18 oktober plaats. Het is altijd een gezellig samenzijn, waar ook de wederhelften welkom zijn, met diverse officiële momenten.

De vijf nieuwe brandweermannen (Jan de Bruin, Reno Geelkerken, Jan Willem Hansen, Dirk Schenk en Maurice Zandvliet) met rechts Wilfred van Randwijk en achter jubiliaris Rik Jonkman.

Er zijn bloemen uitgereikt aan de vijf nieuwe brandweermannen, diploma’s overhandigd, decoraties opgespeld voor bevorderingen en twee jubilarissen zijn in het zonnetje gezet. Johan van Montfoort is al twintig jaar brandweerman, begonnen in Uithoorn en nu alweer tien jaar actief bij het ‘echte korps’ Aalsmeer. Johan kreeg ook de pechprijs. Een grote beker als troost na twee hernia’s kort achter elkaar. Gelukkig is ‘de man van de zeer stevige handdrukken’ (bankschroefjes) hiervan hersteld en is hij weer actief als handhaver en vrijwillige brandweerman.

Johan van Montfoort (jubilaris) met Tijs van Lieshout en burgemeester Gido Oude Kotte.

Nog langer in het vak zit Rik Jonkman, dertig jaar geleden meldde hij zich bij de brandweer in Amsterdam. Sinds 2016 is hij coördinator bij de kazerne in Aalsmeer. Volgens clustermanager Wilfred van Randwijk begrijpt Rik de taal van de brandweer, is hij een lopende almanak op brandweergebied, een goede verbinder en heel collegiaal.

Wilfred van Randwijk en de jubilarissen Johan van Montfoort en Rik Jonkman,

De versierselen behorende bij de jubilea werden uitgereikt door burgemeester Gido Oude Kotte en commandant Amsterdam-Amstelland, Tijs van Lieshout. In totaal heeft korps Aalsmeer nu 42 vrijwilligers. Volgens Wilfred van Randwijk net genoeg, want bij diverse evenementen in Aalsmeer (het zijn er best veel) geeft de brandweer acte de présence en dan zijn er wekelijks uitrukken voor hulpverlening en branden. In totaal dit jaar al ruim 270. “We gaan de 300 uitrukken wel passeren, denk ik. Genoeg te doen dus”, aldus Van Randwijk, die tot slot de korpsleden complimenteerde en bedankte voor hun inzet.