Twee burgemeesters in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Oud burgemeester van Amstelveen en nu burgemeester van Den Haag Jan van Zanen en burgemeester van Aalsmeer Gido Oude Kotte brachten afgelopen vrijdag een bezoek aan de expositie Ode aan Toon de Haas en Adri Markus in het Oude Raadhuis van KCA. Van Zanen, goede vriend van wijlen Toon de Haas en Adri Markus, had al voor de opening van de expositie naar Aalsmeer willen komen, maar dat lukte helaas niet. In de videoboodschap die hij toen stuurde, beloofde hij snel naar Aalsmeer te komen. En die belofte deed hij gestand. Zijn collega Gido Oude Kotte kwam ondanks ‘papadag’ ook even langs, met zoontje Ilias.

Het werk van Toon de Haas dat in het Oude Raadhuis te zien is, boezemt ontzag in voor deze grootse kunstenaar die vele jaren in Amstelveen heeft geleefd en gewerkt. Zijn vrouw, de Aalsmeerse Adri Markus, was eveneens beeldend kunstenaar maar zij ging zich steeds meer toeleggen op het schrijven, het schilderen met woorden. En ook daar bleek ze een groot talent voor te hebben.

Te koop voor goede doelen

De overzichtstentoonstelling Ode aan Toon de Haas en Adri Markus is een uitgesproken kans om een groot deel van het levenswerk van beide kunstenaars te bewonderen. Dat is nog mogelijk tot en met zondag 8 oktober aanstaande in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9, iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis. Bijna alle schilderijen – op de portretten van Adri en een zelfportret van Toon na – zijn te koop en de opbrengst wordt door de familie geschonken aan goede doelen in Roemenië en Mexico.