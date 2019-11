Trotse winnaars Dutch Flower Group Awards

Aalsmeer – Marco van Zijverden, CEO van Dutch Flower Group (DFG), maakte tijdens de RFH Trade Fair op de DFG stand de winnaars van de 18e jaargang van de Dutch Flower Awards 2019 bekend. Mede gezien het 20-jarig bestaan van Dutch Flower Group stond bij de toekenning van deze awards het thema ‘Duurzame Relatie’ centraal. De onderscheidingen werden uitgereikt in de categorieën snijbloemen, planten en buitenlandse kwekers.

Van der Lugt Lisianthus is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Snijbloemen. In de categorie Planten ging de onderscheiding naar Ter Laak Orchids. Flores Silvestres, gevestigd in Colombia, is uitgeroepen tot winnaar in de categorie Buitenlandse Leverancier. Na de uitreiking van de Awards werd Hans van der Meulen, onder meer verbonden aan Beeckesteijn Business School, verrast met de toekenning van de Preferred Partner Recognition. Van der Meulen begeleidt sinds enkele jaren de incompany programma’s voor Marketing & Sales bij de DFG-bedrijven.

Verwachtingen 2019 en komend jaar

Marco van Zijverden gaf aan dat Duurzame Relaties, het thema van de Dutch Flower Awards dit jaar, het fundament zijn om de vele uitdagingen, die voorliggen, het hoofd te bieden. Hij noemde onder meer in zijn speech de geopolitieke ontwikkelingen zoals Brexit en de toenemende kostendruk. Dit jaar verwacht DFG een omzet van ruim 1,650 miljard te gaan realiseren, een groei van 8% ten opzichte van 2018. Komend jaar zal, naast verdergaande digitalisering en programma’s rondom verduurzaming, door DFG ook ingezet worden op versteviging van haar internationale marktpositie. Dit doet zij middels intensivering van klantrelaties, nauwere samenwerking met kwekers en uitbreiding in nieuwe marktgebieden.