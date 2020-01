Troonwisselingen bij HBV Target

Kudelstaart – Afgelopen donderdag 16 januari werd er bij HBV Target in Kudelstaart de jaarlijkse zogenaamde koningsverschieting gehouden. Dit is een onderlinge wedstrijd waarbij wordt bepaald wie de beste van de vereniging is in zijn of haar klasse. De eerste plaatsen moeten hun titel in de loop van 2020 meten met winnaars van soortgelijke wedstrijden binnen Nederland om zo de koning der koningen te bepalen.

In de klasse houten boog (traditioneel zonder richtmiddelen zoals vizier) is de eerste plaats behaald door Frank de Haan, de tweede plaats voor Patrick v/d Aart en op drie is Daniel Wesselman geëindigd.

In de recurveklasse (moderne handbooog met vizier) wist Johan Ruhe zijn titel van Koning niet te prolongeren. Het scheelde slechts 1 punt. De uitslagen in deze klasse waren: Eerste plaats Cor de Jong, tweede plaats Johan Ruhe en de derde plaats Marco Jongkind. In deze spannende klasse waren de verschillen miniem.

Bij de jeugd wist Carmen Terlouw zich te verzekeren van de eerste plaats met in haar kielzog Bram Korzelius op twee en Mandy Elmers op de derde plaats. In de compoundklasse (high tech boog) was Marcel van Rekum oppermachtig; hij mag zich in 2020 koning compound noemen. Marcel komt uit de jeugdopleiding en heeft zich met een zwaar trainingsprogramma enorm verbeterd wat uiteindelijk heeft geresulteerd in deze uitslag. Op de tweede plaats in deze klasse Jaap Verbruggen en op de derde plaats Adri van Egmond.

Het was een druk bezochte en gezellige wedstrijd, die was georganiseerd door wedstrijdleider Marco Jongkind. Interesse in de handboogsport? Kijk dan eens op www.hbvtarget.nl