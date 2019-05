Triade Hornmeer meest succesvol op schoolatletiekdag

Aalsmeer – Al weer ruim een maand geleden werd op de atletiekbaan van AV Aalsmeer de schoolatletiekdag 2019 gehouden. Een leuk en sportief evenement met ieder jaar weer zo’n driehonderd enthousiaste deelnemers.

Zo ook dit jaar en recentelijk werd door de organisatoren de beker uitgereikt voor de meest succesvolle school van deze dag. Dit jaar was het Triade Hornmeer/de Wegwijzer die de meeste podiumplaatsen in de wacht wist te slepen. In het bijzijn van gymleraar Bart Griekspoor en een groot aantal van de deelnemende leerlingen werd de beker overhandigd!

Ook volgend jaar hoopt AV Aalsmeer weer veel sportieve jeugd te mogen verwelkomen op hun nieuwe complex aan de Sportlaan, bij de schoolatletiekdag 2020!