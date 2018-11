Trampolinespringen: Goud voor Lisa, Roan en Jay van SV Omnia

Aalsmeer – Zondag 28 oktober reisden de trampolinespringers van SV Omnia 2000 af naar Heerenveen voor hun tweede kwalificatiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap voor teams. Helaas stromen er uiteindelijk geen teams van Omnia uit de eerste en tweede divisie door naar het NK, maar individueel wisten veel springers wel hele mooie resultaten te behalen.

Lisa Wolterman werd na een sterke finale opnieuw eerste in een sterk deelnemersveld. Sabine Boegman eindigde in dezelfde klasse als zesde. Fenne van der Zwaard is sinds dit seizoen op een hoger niveau gaan springen en behaalde een knappe vierde plaats. Roan Bertholet won opnieuw het goud in zijn klasse met veel puntenverschil.

Kiki Fredriks deed het goed in de finale en bereikte de derde plaats, Marlies Kok won opnieuw het zilver met ook een goede finale-oefening.

Bij de jeugd/junior jongens in de eerste divisie ging de strijd volledig tussen Omnia-springers. Uiteindelijk won Jay Roelfsema na een goede finale-oefening. De tweede plek was voor Fenno van Beek, het brons voor Sem van Tol. Finn-Julien Falk werd vierde en Joey Visser vijfde.

Foto: Michael Bertholet