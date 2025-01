Tram was spoor bijster

Uithoorn – Zaterdagmiddag rond 16:30 reed de tram het station uit maar nog geen 50 mtr. buiten het station ging het op de wissels helemaal mis. Het voorste tramstel ontspoorde en reed een heel stuk over het asfalt en kwam helemaal geschaard te staan. Hierbij vielen gelukkig geen gewonden. Ook een geluk was dat het tramstel net voor de vangrail tot stilstand kwam. Wel was de gehele busbaan geblokkeerd en viel het openbaar vervoer in Uithoorn grotendeels stil. De ongevallen en hersporingsploeg van het GVB rukten met groot materiaal uit. Eerst werd de bovenleiding gedeeltelijk losgemaakt omdat de stroomafnemer van het eerste tramstel daarin verstrikt zat. Nadat de stroomafnemer van het eerste tramstel was gedemonteerd leverden de ploegen een knap staaltje werk, in no-time stond het ontspoorde tramstel weer in de rails en terug in het station. Na reparatie van de bovenleiding kon de stroom er weer op en heeft een bestuurder via het achterste tramstel het gehavende voorste tramstel naar de remise geduwd tussen Uithoorn en Amstelveen. Dit ging stapvoets met continu contact met de bestuurder in de voorste tram voor de veiligheid. Het dubbele tramstel wat nog stond te wachten kon nu eindelijk (ook stapvoets) het station binnenrijden waarbij nauwkeurig werd gekeken of er geen gebreken zijn ontstaan. Enige tijd later is het vervoer weer op gang gekomen. Groot was de verbazing dat er geen vervangend busvervoer op gang kwam, er zijn immers speciale calamiteiten bushaltes aangelegd zoals bijvoorbeeld in De Ruyterlaan. Hierover zal door de gemeente nog contact worden opgenomen met het GVB.

Foto: Jan Uithol