Tram 25 rijdt tussen Uithoorn en Amsterdam Zuid!

Regio – Vanaf zondag 21 juli rijdt tram 25 tussen Uithoorn en Amsterdam Zuid. Het project Uithoornlijn is daarmee afgerond. Na de feestelijke opening voor inwoners van Uithoorn afgelopen zaterdag zijn reizigers van harte welkom om op dit nieuwe traject te reizen. Een rit van Uithoorn Centrum naar Amsterdam Zuid en visa versa duurt ongeveer een half uur. Jan Hazen, wethouder Mobiliteit & Infrastructuur is trots op de nieuwe tram en nodigt iedereen uit een kijkje te komen nemen: ”Uithoorn is een authentiek dorp in een groene omgeving met mooie monumenten en forten en heerlijke terrassen langs de Amstel, zeker een bezoekje waard.”

Gezelligheid op de haltes

Tijdens de opening traden de Uithoornse Dancestudio Jamtastic en het Uithoornse Soulkoor D-F!ne op op de haltes. Ook was er op iedere halte iets lekkers en konden bewoners binnen Uithoorn met de tram van halte naar halte pendelen.

Terugblik

De afgelopen jaren hebben we druk gebouwd aan de tramlijn. Dat was niet altijd even makkelijk voor de mensen in de omgeving van het tracé. We bedanken de omwonenden voor hun geduld. Het project heeft de afgelopen jaren met een vast projectteam aan zowel de kant van de opdrachtnemers als de opdrachtgever gewerkt. Dit team was zeer gecommitteerd aan het leveren van een mooi resultaat. De nadruk lag op samenwerking: van bewonerssessies over de ontwerpen tot aan de uitgebreide testfase met de bestuurders van de tram. Samen kunnen we trots zijn op dit resultaat. “We zijn enorm trots dat het ons gelukt is om dit project binnen planning en binnen budget af te ronden. Dat was niet makkelijk. We hebben veel te maken gehad met inflatie en de lastige beschikbaarheid van bouwmaterialen. Maar het is ons gelukt en het resultaat mag er zijn.” Aldus Gerard Slegers, Dagelijks bestuurslid bij de Vervoerregio Amsterdam.

Enkele tramstellen tijdens de zomer

Vanaf 21 juli rijdt tram 25 met enkele trams. Dit komt doordat deoorzaak van een ontsporing met gekoppelde trams tijdens de testfase nog niet duidelijk is. Het onderzoek hiernaar is in volle gang. De veiligheid van onze reizigers en medewerkers staat altijd voorop. Eind juli beoordeelt de Safety Board of het veilig is om na de zomer met gekoppeld trams te gaan rijden. De berekeningen van de vervoerkundigen van GVB laten zien dat rijden met enkele trams tijdens de zomer geen capaciteitsproblemen oplevert. Daarnaast wordt door onze servicemedewerkers, die extra worden ingezet deze zomer, het aantal reizigers in de tram gemonitord. In geval van onverwachte drukte voeren we de frequentie van lijn 25 tijdelijk op. Het streven is dat tram 25 vanaf 1 september met gekoppelde trams rijdt.

Vragen of opmerkingen over de Uithoornlijn

Nu de tramlijn is aangelegd, wordt de projectorganisatie afgebouwd. Dat betekent dat de bekende communicatiekanalen in de loop van dit najaar niet langer worden beheerd. Heeft u in de toekomst vragen of opmerkingen over de Uithoornlijn, of wilt u iets melden kijk dan hier bij welke organisatie u hiervoor terecht kunt.

Foto: Uithoornlijn