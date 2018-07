Trajectcontrole op N201 vanaf 2019

Aalsmeer – Het Openbaar Ministerie heeft besloten om trajectcontroles uit te gaan voeren op de N201 bij Uithoorn en de N205 bij Hoofddorp vanaf 2019. Dit op basis van een analyse van de wegbeheerder en de politie. Er vallen op deze wegen meer verkeersslachtoffers dan op andere wegen.

Zo is het aantal ongevallen op de kruising N201 en de Legmeerdijk niet meer op één hand te tellen. Oorzaak is in de meeste gevallen het negeren van het rode (oranje) verkeerslicht, maar ook is geconstateerd dat er veelal erg hard gereden wordt op de N201. Er geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur, maar regelmatig zien agenten auto’s hun flitsapparatuur passeren met snelheden boven de 100 kilometer.

Bij een trajectcontrole wordt de snelheid op meerdere plekken over het traject gemeten. Zo wordt de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten berekend. De controle werkt zeven dagen per week en 24 uur per dag.

De gemeente kondigt in de officiële mededelingen de plaatsing van de trajectcontrole-systemen op de N201 en N205 aan. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl.