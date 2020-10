Training ‘Ontspanning in Zicht’ bij Participe

Aalsmeer – Wil je meer tijd en ontspanning voor jezelf? Wil je anders leren omgaan met stress? Heb je veel op je bordje liggen? Wil je minder piekeren? Ben je op zoek naar meer balans in je leven? Eind november geeft Participe Amstelland de gratis training ‘Ontspanning in Zicht’. De training geeft je inzichten en leert je bewuster te worden van je behoeften. Het is geen praat- of therapiegroep, maar een praktijkgerichte training van ervaren professionals. In de training worden vier thema’ s behandeld: Omgaan met Stress: voor meer ontspanning, Piekeren: voor meer rust in je hoofd, Energiebalans: voor meer balans tussen je energiegevers en energievreters en Sociaal netwerk: voor meer inzicht in je sociale netwerk.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten en vindt plaats op vrijdag 27 november, 4 december, 11 december en 18 december van 9.30 tot 11.30 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De training is gratis. Aanmelden kan bij Participe Amstelland via 0297- 326670 of team.aalsmeer@participe.nu. Aanmelden is verplicht in verband met de corona-regels (aantal bezoekers in de ruimte). Uiteraard houdt Participe zich aan de maatregelen van het RIVM, 1,5 meter afstand, checkvragen en desinfecteren van de handen.

Welzijn voorkomt zorg

Participe Amstelland is de organisatie voor welzijn en maatschappelijk werk in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder Amstel en Uithoorn. Participe Amstelland wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Participe versterkt inwoners bij belangrijke levensgebeurtenissen en stimuleren buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Participe ondersteunt bij het aanpakken van problemen, samen ervoor zorgen dat mensen zo veel mogelijk de regie over hun leven kunnen behouden. Het motto van Participe: welzijn voorkomt zorg!