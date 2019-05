Train mee met AVA voor Dam tot Damloop

Aalsmeer – Zondag 22 september is het weer zover: De Dam tot Damloop! Iedere hardloper zou dit minimaal één keer moeten meemaken; de ongeëvenaarde sfeer, de IJtunnel, één van de grootste businesslopen ter wereld en het feit dat start en finish in twee verschillende steden liggen, maken dit evenement zo bijzonder.

Unieke start op de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Kippenvel bij het hardlopen door de IJtunnel. Opzwepende muziek en aanmoedigingen in het versierde Amsterdam-Noord. Gedragen worden richting de finish dankzij het volksfeest op de Zuiddijk. Een onvergetelijke finish op de Peperstraat in Zaandam

De inschrijving is al vol, maar wil je ook een startbewijs bemachtigen voor deze 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam? Train dan mee met Atletiekvereniging Aalsmeer, want ook dit jaar organiseert AVA weer een serie trainingen ter voorbereiding op de Dam tot Dam loop, inclusief een gegarandeerd startbewijs voor de Dam tot Damloop.



Voor velen is het een uitdaging om deze bijzondere loop een keer te volbrengen. Dit kan echter niet zomaar en vraagt een serieuze voorbereiding. Deze voorbereiding richt zich op de iets gevorderde hardloper, niet voor de echte beginners. Er wordt van uit gegaan dat deelnemers aan deze trainingen zonder problemen drie kwartier kunnen hardlopen.



De eerste training en kennismaking vindt plaats op zondag 23 juni om 9.00 uur op de parkeerplaats bij de camping van het Amsterdamse bos. Wekelijks wordt met elkaar een duurloop gedaan. Deze duurlopen worden uitgebreid totdat alle deelnemers in staat zijn om de Dam tot Damloop met succes te volbrengen. Er wordt in meerdere tempo groepen gelopen. De kosten bedragen 90 euro per deelnemer, inclusief startbewijs voor de Dam tot Damloop.

Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in, want vol is vol. Enthousiast? Meld je voor 1 juni per e-mail aan bij: marjanginkelvan@gmail.com

Foto: De groep lopers van 2018 in het Amsterdamse Bos