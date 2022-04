Traditie herstart: Aubade voor ‘Koninklijke inwoners’

Aalsmeer – Een traditie is herstart in Aalsmeer. Koningsdag 27 april begon voor alle inwoners met een Koninklijke onderscheiding en hun partners in Aalsmeer met een aubade in het Raadhuis. De genodigden werden ontvangen op het Raadhuisplein en welkom geheten door burgemeester Gido Oude Kotte. De vlag werd gehesen en het Wilhelmus werd ten gehore gebracht.

Een deel van de gedecoreerden bij de Oranje Express.

Hierna werd iedereen gevraagd het Raadhuis te betreden om in de burgerzaal een gezellig samenzijn te vieren met koffie, thee en gebak, muziek van fanfarekorps Flora en natuurlijk oranje champagne en jus d’orange om te proosten op de jarige Koning. Een groot deel van de gedecoreerden, waaronder ook de afgelopen dinsdag in het Koninklijke zonnetje gezette inwoners, was thuis opgehaald met de Oranje Express, een oldtimer van de vroegere busmaatschappij Maarse & Kroon.

Oud-burgemeesterspaar Joost en Miekje Hoffscholte met huidig burgemeester Gido Oude Kotte.

Er wordt door alle ‘Koninklijke inwoners’ terug gekeken op een gezellige receptie. “Volgend jaar kom ik weer”, aldus een aanwezige. “Mooi dat deze traditie weer opgepakt is. Iedereen hier verdient deze pluim, want de meesten zetten zich nog steeds regelmatig in voor hun vereniging, kerk of club. En, het is gewoon ook een leuke start van Koningsdag.”