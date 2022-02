Tophandbal in De Bloemhof dit weekend

Aalsmeer – In de eredivisie en de BeNe League zijn de competities weer van start gegaan. Greenpark Heren 1 zou afgelopen zaterdag een uitwedstrijd spelen tegen Volendam, maar vanwege deelname van spelers uit beide teams aan het EK Handbal was besloten deze wedstrijd te verplaatsen. De teams gaan nu op dinsdag 15 februari de strijd met elkaar aan. Eerst wacht Greenpark Heren 1 aanstaande zaterdag 5 februari een thuiswedstrijd. In De Bloemhof is HC Visé vanaf 20.00 uur de tegenstander.

Heren 2 thuis tegen Hellas

Voor Heren 2 van Greenpark is de competitie in de Eredivisie half januari van start gegaan. Afgelopen zaterda 29 januari wachtte een uitwedstrijd in Noord-Brabant waar Dynamico in Heesch de tegenstander was. Aalsmeer 2 was duidelijk de meerdere deze avond en won met ruime cijfers: 18-31. “De nederlaag valt ruim uit”, aldus Dynamico in een reactie. Komend weekend wacht Dynamico opnieuw een lastige ‘pot’. Ditmaal uit tegen koploper Tachos in Waalwijk. Door de zege op Dynamico blijft Greenpark Aalsmeer in de competitie op plaats vier staan met totaal 24 punten. De top drie is onveranderd: 1. Tachos met 29 punten, 2. Houten met 27 punten en 3. BFC met 26 punten. Greenpark Aalsmeer 2 krijgt zondag 6 februari Hellas uit Den Haag op bezoek. De wedstrijd in De Bloemhof aan de Hornweg begint om 13.15 uur.

C-teams in actie

Dezelfde zondag kan van nog meer handbaltalent van Greenpark genoten worden. De beide C-teams van de Aalsmeerse handbalvereniging spelen thuis. De C1 gaat het vanaf 11.20 uur opnemen tegen DSS en meteen na deze wedstrijd, om 12.25 uur, komt de C1 in actie tegen Quintus. Een mooie gelegenheid om in één keer alle meiden van de C-selectie van Greenpark te zien handballen.

Publiek is bij alle wedstrijden welkom, wel na corona-controle (QR-code) en bij het betreden en verlaten van de hal dient een mondkapje gedragen te worden.