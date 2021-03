TONK: Financiële steun van gemeente voor inwoners

Aalsmeer – De TONK-regeling biedt financiële ondersteuning bij noodzakelijke kosten: woonkosten, verzekeringen, vervoer en kosten voor dieren. Deze noodmaatregel is bedoeld voor bewoners die door de coronacrisis deze kosten niet meer kunnen betalen.

Wethouder Robert van Rijn: “Een groep inwoners heeft het financieel zwaar door de coronamaatregelen. Zowel zelfstandig ondernemers als inwoners die hun baan zijn verloren of met een flexibel contract en hierdoor minder kunnen werken. De woonkosten zijn vaak hoog waardoor mensen in de problemen komen als hun inkomen daalt. De TONK-regeling is er zodat zij hun noodzakelijke kosten nog kunnen betalen. Ik hoop dat deze regeling inwoners steun kan geven om hier doorheen te komen.’’

Hoe kan ik de TONK-uitkering aanvragen?

Op de website van de gemeente Aalsmeer is voor de TONK-uitkering een speciale pagina aangemaakt: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Hierop staat een aanvraagformulier en wordt meer uitleg gegeven over de voorwaarden. Tot 1 augustus 2021 kan een aanvraag ingediend worden, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf januari 2021. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl/tonk of neem telefonisch contact op met het Sociaal Loket via 0297-387575.