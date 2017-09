Toneelgroep Maskerade brengt geestige toneelnostalgie

Uithoorn – Al maanden zijn de repetities in volle gang; Uithoorns Toneelgroep heeft veel tijd en energie en gestoken om deze toneelklassieker op de planken te brengen om zo de bezoekers ouderwets te vermaken met deze komische thriller.

Het jaar is 1941, de plaats Brooklyn, New York.

De twee oudere zussen Abby en Martha Brewster hebben eerst hun leven gewijd aan de opvoeding van hun neven Mortimer, Jonathan en Teddy. Mortimer, die nu een

succesvol theaterrecensent is geworden staat op het punt om te

trouwen. Teddy heeft nog altijd enige verzorging nodig; hij denkt dat hij president Theodore Roosevelt is en dat iedereen in zijn omgeving, net als hij, een historisch belangrijk persoon is. Hij doet geen vlieg kwaad, dus Abby en Martha hebben nog genoeg tijd over om zich bezig te houden met hun werk voor de liefdadigheid: het opvangen van oude, eenzame heren.

Het leven van het ogenschijnlijke zondagskind Mortimer wordt volledig op z’n kop gezet doordat hij ineens te maken krijgt met een moord, een lastige politieagent en de terugkeer van zijn nare broer

Jonathan.

De problemen van Mortimer nemen zulke grote vormen aan dat hij zich afvraagt of hij nog wel kán trouwen met de liefde van zijn leven…

Nieuwsgierig geworden? De voorstellingen zijn op 26, 27 en 28 oktober om 20.15 uur in het Alkwin Kollege, Weegbree 55 in Uithoorn.