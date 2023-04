Tom de Vries tweede gast in Ron’s Ondernemerspodcast

Aalsmeer – Wie gaan er schuil achter al die prachtige bedrijven in Aalsmeer en Kudelstaart? In Ron’s Ondernemerspodcast gaat Ron Leegwater voor ondernemersvereniging Nieuw Ondernemend Aalsmeer op deze ontdekkingstocht.

In elke aflevering kunnen luisteraars deze ondernemers een beetje beter leren kennen aan de hand van hun favoriete muziek. Dit levert mooie, persoonlijke en verrassende verhalen op. Met vragen die tijdens een netwerkborrel of zakelijk evenement niet snel gevraagd zullen worden. Iedere zes weken gaat Ron weer met een andere ondernemer in gesprek. De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify: Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer: https://open.spotify.com/show/5ua0eoXmprwAPJFZnR3bFL?si=BkjAWhZYSHWZtbCDpRgNwA

In de tweede aflevering is Tom de Vries, Managing Director van de Vries Group, te gast. Tom is als oudste zoon in het familiebedrijf terecht gekomen. In het gesprek met Ron vertelt hij onder andere wat hij wilde worden wanneer hij groot was, de geschiedenis van het bedrijf, hoe ze Koninklijk zijn geworden met De Vries, maar ook over zijn gezin en de familie achter het bedrijf.

Foto-onderschrift: Ron’s Ondernemerspodcast Aalsmeer met als gast Tom de Vries van de Vries Group is te beluisteren via Spotify.