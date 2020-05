Toespraken en kransen bij herdenking Aalsmeer

Aalsmeer – Door het coronavirus zijn in heel Nederland sobere dodenherdenkingen gehouden. Ook in Aalsmeer was de herdenkingsplechtigheid zonder publiek. De herdenking thuis bijwonen kon via het televisiekanaal van Radio Aalsmeer. Burgemeester Gido Oude Kotte en kinderburgemeester Berber Veldkamp hebben kransen gelegd bij het monument van de gesneuvelde inwoners en in het gemeentehuis toespraken gehouden.

Kranslegging door burgemeester Oude Kotte.

“In deze tijd waarin we fysiek niet bij elkaar kunnen komen om onze lokale herdenking te houden, is deze vorm de best denkbare vervanging”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte. “Op deze manier hebben we onze lokale gevallenen kunnen eren en hebben we het belang van vrijheid binnen onze eigen gemeente toch extra benadrukt.”

Toespraak (gedicht) Berber Veldkamp in gemeentehuis.

Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus, was er een speciale documentaire te zien. Deze documentaire is in opdracht van de gemeente gemaakt door Ton Offerman. Daarin vertelt oud-wethouder Nico Borgman hoe hij als 12-jarige de Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer heeft ervaren. De familie Borgman gaf destijds onderdak aan meerdere onderduikers.

Twee minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers.

Kudelstaart in oorlogstijd

In de speciale herdenkingsuitzending werd ook aandacht besteed aan het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ dat vanaf 5 mei in de winkel ligt. In het boek wordt het verhaal verteld van tien Kudelstaarters die het slachtoffer werden van de dwangarbeid. Zij spraken daar nooit over, maar krijgen nu na 75 jaar een stem in het boek.

Donderdag in de ‘papieren’ krant de toespraak van burgemeester Gido Oude Kotte.

Foto’s: www.kicksfotos.nl