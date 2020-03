Toch nog optocht in Poelgilderdam!

Kudelstaart – Voor de liefhebbers van carnaval en voor de bouwers van de karren voor de kleurige en vrolijke grote optocht goed nieuws. Carnavalsvereniging De Pretpeurders heeft besloten om de wegens de storm geannuleerde Carnavalsoptocht 2020 alsnog plaats te laten vinden.

Op zondag 22 maart wordt Kudelstaart voor één dag weer omgetoverd in Poelgilderdam en gaat de optocht door het dorp rijden. De stoet start om 12.11 uur bij het Dorpshuis.

Na afloop is iedereen, jong en oud, van harte welkom in het Dorpshuis voor de uitreiking van de prijzen en voor een gezellige middag. De deur gaat open om 14.11 uur en het Carnavalsfeest eindigt om 18.41 uur. De toegang is gratis.

Foto: Aladdin, de geest en al hun vrienden kunnen alsnog trakteren op dit fantastische sprookje tijdens de grote Carnavalsoptocht. Foto: www.kicksfotos.nl