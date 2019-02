Titel Fairtrade Gemeente voor Aalsmeer verlengd

Aalsmeer – Op 27 januari heeft de Werkgroep Fairtrade gemeente Aalsmeer het bericht ontvangen dat de titel Fairtrade Gemeente voor de gemeente Aalsmeer is verlengd.

De werkgroepleden hebben daarvoor de laatste tijd onderzoek gedaan bij de supermarkten, meerdere verkoopadressen, bedrijven, restaurants en organisaties in de gemeente Aalsmeer. Het is een vereiste dit te doen om de titel, die in 2017 aan de inwoners van de gemeente Aalsmeer is toegekend, te kunnen verlengen. Het juryrapport vermeldt alleen maar positieve reacties op alle gestelde criteria.

In het jaarplan voor 2019 heeft de werkgroep alle aanbevelingen opgenomen die de jury doet. De verlenging duurt tot eind 2020. Daarna volgt opnieuw een inventarisatie.

De leden van Fairtrade Gemeente werkgroep zijn iedereen dankbaar die meegewerkt heeft om de verlenging tot een succes te maken.

Gebruikt u/jij nog geen Fairtrade producten? Overweeg het eens. Van het geld dat de producenten en boeren ontvangen kunnen ze hun productie verbeteren en hun leven opbouwen. Iedereen wil toch graag eerlijke koffie en thee drinken.

Meer informatie is te vinden op de website www.fairtradegemeenten.nl of is op te vragen bij contactpersoon Betty Kooij via e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of per telefoon: 0297-321509.