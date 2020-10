Timon gaat Marathon voor Moedertje lopen

Aalsmeer – Op 1 november van dit jaar zou Timon den Hertog de marathon van New York gaan lopen met een groep van young professionals, maar vanwege covid-19 liep dit allemaal toch wat anders. Het leek de Aalsmeerder wel leuk om alsnog een marathon te gaan lopen en dan het liefste ook voor een goed doel. Zo kwam hij op het idee van de Marathon voor Moedertje.



Ongeveer twee jaar geleden kreeg Timon’s moeder (Anja van der Meer) na lang onderzoek en onzekerheid op 61-jarige leeftijd de diagnose Parkinson. Timon liep al langer met het idee om hier ook iets mee te gaan doen en kwam toen op het idee van de marathon voor moedertje. “Dé oplossing tijdens Corona om alsnog mijn eerste marathon te lopen, maar wel gelijk een hele speciale”, vertelt Timon.

Timon den Hertog traint voor Marathon voor Moedertje.

De marathon, die hij op 1 november gaat lopen, vindt voor het belangrijkste gedeelte in Aalsmeer plaats, de plek waar zijn moeder geboren en getogen is. “Ik ga langs plekken uit haar jeugd rennen, gesteund hier en daar door familie en vrienden, om op die manier aandacht te vestigen en geld op te halen voor de Parkinson Vereniging, en tegelijkertijd mijn moeder een steuntje in de rug te geven”, gaat Timon verder.

De marathon start bij hetgeboortehuis van zijn moeder (Oosteinderweg 134) en gaat via veel andere plekken (basisschool, kerk, Oosterbad en onder andere de watertoren) uiteindelijk richting het huis waar ze tegenwoordig samen met Timon’s vader woont, Zonnebeke in Amsterdam. De route is volledig te bekijken op: https://runnermaps.nl/route/192658. Tijdens de race gaan verschillende familieleden en vrienden een stuk met Timon meelopen. Hij finisht uiteindelijk samen met de zoontjes van zijn zus bij zijn ouderlijk huis.

Timon den Hertog en de Parkinson Vereniging steunen? De donatiepagina is sinds 1 oktober live gegaan. Van het streefbedrag van 10.000 euro is reeds 2.000 euro opgehaald. Bijdragen kan via https://www.whydonate.nl/fundraising/marathonmoedertje/en