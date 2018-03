Tim doet mee aan Alpe d’Huzes voor opa

Aalsmeer – Het programma Let’s Go van Radio Aalsmeer is gericht op kinderen in het basisonderwijs en eerste klas van het voortgezet onderwijs. Elke week ontvangen zij op vrijdag kinderen die iets bijzonders hebben te vertellen. Vrijdag 9 maart was Tim Vermeulen in de studio uitgenodigd. Tim is tien jaar en zit in groep 7 van de Brug in Nieuw Oosteinde. Het fragment is terug luisteren via de site van Radio Aalsmeer, uitzending gemist.

Bloemen van papier

Tim: “In januari is mijn opa heel plotseling dood gegaan aan kanker. Ik mis hem heel erg. Opa en ik gingen vaak fietsen samen. Daarom doe ik in juni mee aan de Alp d’Huzes. Om heel veel geld op te halen, zodat opa’s niet zo jong meer doodgaan aan kanker! Toen opa in het ziekenhuis lag heb ik samen met mama en mijn zusje Sanne bloemen gemaakt om hem op te vrolijken. Opa en iedere dokter en verpleegster vonden de bloemen heel mooi. Om veel geld op te halen maken we nu heel veel van deze papieren bloemen. Op 12 mei, op de braderie tijdens de Geraniummarkt, verkopen we de bloemen voor twee euro per stuk. Komt u ook bloemen kopen?”

Oproep bloemenwinkels

En Tim heeft nog een verzoek: “Heeft u een bloemenwinkel en wilt u meehelpen? Mogen we dan papieren bloemen brengen die klanten voor twee euro kunnen kopen? We komen graag een bos brengen!” Kim Maarse van Let’s Go heeft al een mooi bedrag gedoneerd! Ook doneren? Dat kan via de pagina: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/timvermeulen.