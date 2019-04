Tim Bottinga van Greenpark handballer van het jaar!

Aalsmeer – Tim Bottinga van Greenpark Aalsmeer is gekozen tot handballer van het jaar. Zondag 28 april is hij gehuldigd. Tim kreeg van de coaches van de Nederlandse clubs uit de BeNe League en de eredivisie de meeste stemmen. Gerrie Eijlers van Kras Volendam werd tot beste keeper van Nederland uitgeroepen.

Dubbel feest voor Volendam, want het team speelde deze zondag in Almere en finale om de NHV-beker tegen OCI Lions uit Sittard. Een superspannende wedstrijd die na verlenging eindigde in 31-30 winst voor Kras Volendam. Bij de dames ging de finale tussen Quintus uit Kwintsheul en HV Venlo en deze werd gewonnen door Quintus met 27-24.

De huldiging van Tim Bottinga tot handballer van het jaar werd bijgewoond door een groot aantal teamgenoten van ‘zijn’ Greenpark Aalsmeer en natuurlijk door voorzitter Mike van der Laarse, die laat weten bijzonder trots te zijn op deze top-speler.

Foto: www.kicksfotos.nl