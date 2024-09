Tijdelijk 1 rijstrook open op Bosrandweg

Aalsmeer – Op het draaipunt van het beweegbare brugdek van de Bosrandbrug is een onderdeel afgebroken. Hierdoor is een gat in het wegdek gekomen. De rijstrook op de Bosrandweg richting Aalsmeer (N231) met schade is tijdelijk afgesloten.

Autoverkeer richting de Bosrandweg (N231) wordt met een pijlwagen en pionnen over de rijstrook op de brug geleid die wel open is. Het verkeer richting de Schipholdijk (N232) kan zonder hinder over de brug rijden. De Bosrandbrug kan bediend worden voor scheepvaartverkeer.

Het is niet bekend waardoor het onderdeel is afgebroken. Het onderdeel wordt hersteld en daarna teruggeplaatst. De verwachting is dat autoverkeer voor het weekend weer over beide rijstroken op de brug kan rijden.

Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Foto: Provincie (aangeleverd)