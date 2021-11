Tijd en beroepen bij IKC Triade

Aalsmeer – IKC Triade opende het nieuwe thema tijd en beroepen met diverse beroepenen en bijbehorende voorwerpen van vroeger. Weet jij waar dit voor werd gebruikt? Voorwerpen die tijdens de diverse tijdvakken gebruikt werden voor verschillende beroepen zijn dagelijks getoond. IKC-breed (opvang en onderwijs) heeft acht weken aan het thema gewerkt. De kinderen hebben veel en diverse talenten gezien en mogen ervaren. Van technicus, programmeur en bakker tot ondernemer, fotograaf en kunstenaar. De kinderen hebben eveneens uitgebreid kennis gemaakt met de diverse tijdperken uit de geschiedenis.

Er is natuurlijk veel samengewerkt, gepresenteerd en aandacht voor ondernemerschap geweest. De kinderen worden voorbereid op toekomstige banen. Als afsluiting van het thema is het spel ‘twee leugens één waarheid’ gespeeld. De kinderen gaven drie verschillende omschrijvingen bij een voorwerp, waarvan één kloppend is en twee niet. Dit is vastgelegd en in verschillende klassen getoond. Welke groep had de meeste kennis over voorwerpen uit het verleden opgedaan en kon alle leugenaars gemakkelijk ontmaskeren? Er wordt nu alweer uitgekeken naar het volgende thema: ‘het weer en ons klimaat’.