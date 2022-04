Tien jaar Bob & Gon: Tien jaar volle zalen

Aalsmeer – Gonny de Koter bewaart mooie herinneringen aan tien jaar Bob & Gon. Tien jaar presenteerde zij samen met Bob van den Heuvel het Theater Bob & Gon. Eerst in de club van het Crown Theater en daarna in De Oude Veiling.

“Ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst het Crown Theater binnenkwam, daar kreeg ik echt het theater gevoel. Het was ook best even schrikken toen wij na zes jaar moesten gaan zoeken naar een andere locatie. Gelukkig bleek De Oude Veiling een mooie vervanger en ondanks dat het ‘pluche’ ontbrak wisten wij er toch met elkaar een sfeervolle intieme ruimte van te maken. Onze gasten waren snel gewend evenals de artiesten. Wat De Oude Veiling onder andere zo prettig maakt, is het bijzondere contact tussen gasten en artiesten. Je kunt de artiest bijna aanraken. Sven Ratzke – een op verzoek steeds terugkomende theaterman – was heel enthousiast terwijl hij toch heel wat nationale en internationale zalen gewend is. ‘Jongens wat is het hier leuk!’ Dit soort reacties kwamen er ook van Gerard Alderliefste, Philippe Elan en Karin Bloemen. Wij hadden zoveel leuke mensen op het podium staan, waar wij allemaal blij van werden. Het was ook mooi dat Bob & Gon ruimte boden aan jonge musici en wij licht klassieke programma’s hebben geïntroduceerd. Tien jaar lang volle zalen en een dankbaar publiek. Dat is heerlijk om op terug te kijken. Wij hadden een goed team dat steeds beter op elkaar raakte ingespeeld. Met een belangrijke rol voor Bas en Katelijne van Otterloo die voor licht, geluid en andere technische zaken zorgen. Het was gewoon fantastisch!”

Van gastvrouw naar gast

Op een hoogtepunt afscheid nemen, dat is wat Gonny gaat doen. Maar wat is zij blij dat Bob wel verder wil. “Ach, hij is ook zo’n tien jaar jonger”, grapt zij. De waardering die zij kreeg van het publiek was hartverwarmend en natuurlijk gaat zij het contact missen, maar, zo zegt ze: “Er valt nog zoveel anders leuk te doen. Bovendien was Bob & Gon best een heel georganiseer. Dus nu tijd voor iets nieuws. Maar reken maar dat ik het volgend seizoen nog wel naar de voorstelling kom. Ik laat mij graag verrassen.”

Bob solo

“Het zal best wennen zijn zonder Gon, maar ik heb aan mijn partner Wilbert een goede steun en vanwege het feit dat Bas en Katelijne blijven voor techniek en artiestencontact zie ik het nieuwe, mijn twaalfde seizoen, vol vertrouwen tegemoet”, aldus Bob.

Zondag 8 mei, na het optreden van Philippe Elan en Thérèse Steinmetz, neemt Gon officieel afscheid en dat doet zij niet alleen, maar samen met de gastvrouwen Ria en Betty. Zondag 8 mei is de grote zaal van De Oude Veiling open vanaf 14.45 uur, de voorstelling begint om 15.30 uur.

Janna van Zon