Themamiddag over ‘Aalsmeerse’ taal

Aalsmeer – De Nederlandse Boekenweek heeft dit jaar als thema ‘je moerstaal’. Het idee hierachter is dat je in een boek op reis kunt gaan om andere werelden te ontdekken, maar ook dat je in taal juist kunt thuiskomen. Als woorden vertrouwd en echt voelen, als personages praten zoals jij: dan is taal je moerstaal. Op de laatste dag van de Boekenweek, zondag 23 maart, organiseert Stichting Historisch Aalsmeer rond dit thema een speciale middag. In museum Historische Tuin worden presentaties gehouden die allemaal te maken hebben met taal. Meer in het bijzonder met taalaspecten die vooral in Aalsmeer en omgeving een rol spelen.

Zo verzorgt Aalsmeerder Klaas Keessen een presentatie over ‘Taal in post en postbezorging’, met verrassende en waarschijnlijk ook herkenbare voorbeelden. Ook is er een gesprek over woorden, begrippen en verhalen die in het kwekersvak een rol speelden of spelen. Oud-kwekers Coos Buis en Dicky Eveleens worden over deze ‘kwekerstaal’ geïnterviewd door Constantijn Hoffscholte. Uiteraard wordt deze middag ook aandacht besteed aan de oude streektaal van Aalsmeer, het Buurts dialect. Tot slot kunnen de aanwezigen deelnemen aan een vermakelijke taalquiz.

Het programma vindt plaats in de veilingzaal van de Historische Tuin, entree via Praamplein. Aanvang is 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) en de eindtijd ligt rond 15.30 uur. Vooraf reserveren is verplicht om zeker te zijn van een plaats. Dit kan via de website www. historischetuinaalsmeer.nl (kooptickets). De entree is gratis op vertoon van het Boekenweekgeschenk of de Museumkaart en voor donateurs van de Stichting Historisch Aalsmeer. Andere bezoekers betalen 6,50 euro.

Foto: Prentbriefkaart Aalsmeer uit het Noord Hollands archief.