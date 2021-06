Thema Pramenrace 2021: ‘Ouderwets gezellig’

Aalsmeer – Het SPIE bestuur heeft donderdag 10 juni om precies acht uur ’s avonds het thema van de Pramenrace 2021 bekend gemaakt. De heren en dames introduceerden dit officiële moment op Facebook samen met de Dippers, de bedenkers van dit gezellige ‘ouderwets gezellige’ feest met pramen en bokken op de Westeinderplassen en de Ringvaart. In het filmpje komen eerst de Dippers in beeld, in hun bekende zwarte Aalsmeerse kwekersjassen, al varend op de Poel. Cor Trommel zorgt met zijn accordeon voor gezellige muziek.

De Dippers meren vervolgens af bij de SPIE-locatie en treffen de bestuursleden aan tijdens een ‘ouderwets’ potje sjoelen. Op de achtergrond is ‘Aalsmeerse muziek’ te horen. Er staan bij de sjoelbak bordjes met blokjes kaas, knakworstjes en voor de vitamientjes druiven. “Gezellig”, aldus de Dippers, die Henk als sjoelkampioen naar voren schuiven om een potje te gaan sjoelen. Het woord ‘gezellig’ klinkt vele malen in het filmpje, zou het iets met het thema te maken hebben?

Inmiddels zijn ook de barbecues aangestoken. Onder de meest rokende geen stukjes vlees, maar papieren. “De nieuwe route voor de Pramenrace of is het de allereerste route?” De ontknoping nadert… Een tas met t-shirts wordt op tafel gezet. En op de shirts staat het thema voor de tocht der tochten, die weer ‘ouderwets gezellig’ gevaren mag worden op de tweede zaterdag in september. Gaat er al een lichtje branden? Het thema voor de Pramenrace op 11 september 2021 is: ‘Ouderwets gezellig’!

En ‘gezellig’ gaat het zeker weer worden. Na een jaartje overslaan vanwege corona mag er weer een route gevaren worden langs allerlei opdrachten. Zet de hersens maar op scherp en bedenk een leuke outfit en aankleding rond het thema. En niet allemaal een sjoelbak aan boord nemen, er zijn wel meer spelletjes, activiteiten en onderwerpen ‘ouderwets gezellig’… Het filmpje is te zien op de facebook-pagina ‘Aalsmeerse Pramenrace’ en op www.pramenrace.nl

Het SPIE-bestuur en de Dippers.

De Dippers komen aanvaren…

SPIE: Gezellig sjoelen…

Ouderwets lekkere hapjes…

Foto’s: www.kicksfotos.nl