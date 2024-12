Thema-avonden ‘Lokale Raad’ FlorAalsmeer

Aalsmeer – FlorAalsmeer organiseert twee thema-avonden ‘Lokale Raad’ voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Dit jaar organiseert de Gemeente geen cursus Politiek Actief. FlorAalsmeer vond dit een gemis en besloot zelf het heft in handen te nemen. Op 29 januari en op 12 februari kunnen inwoners kennismaken met de lokale politiek, vragen stellen en ideeën spuien. Op interactieve wijze worden inwoners meegenomen de lokale politiek in.

Hoe werkt politiek?

Politiek, iedereen heeft er een mening over, maar hoe het nu eigenlijk in elkaar zit is niet zo duidelijk. Aan de hand van voorbeelden en gesprekken onder leiding van een oud raadslid uit Houten worden inwoners graag mee op reis genomen door het politieke landschap. Vragen als wat moet je kunnen en wat kun je bereiken als raadslid komen uitgebreid aan bod. Maar ook hoe het nu eigenlijk geregeld is in de gemeente en wat de rol van een raadslid en van een wethouder is.

Twee locaties

De avonden zijn toegankelijk voor inwoners die interesse hebben in de lokale politiek. Op 29 januari is dat in de Historische Tuin Aalsmeer en op 12 februari in Dorpshuis Het Podium te Kudelstaart. Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan per mail: lokaleraad@floraalsmeer.nl of via de website: www.floraalsmeer.nl

Foto: aangeleverd