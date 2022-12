Thee drinken voor de Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – Thee-sommelier Benita Roetman van Thee & Kaart in Kudelstaart heeft samen met haar dorpsgenoot Jan Willem Verzeilberg een leuke actie opgezet voor de Voedselbank Aalsmeer. Ondersteund door een aantal vrijwilligers hebben ze de kerstgedachte in praktijk gebracht door maar liefst 250 doosjes heerlijke kerstthee te verkopen voor dit goede doel.

Na aftrek van de inkoopkosten bleef er welgeteld 370 euro over, wat door middel van een cheque is aangeboden aan het team van de Voedselbank. “Juist in deze lastige tijden zijn dit soort kleine initiatieven van groot belang”, zegt Koos Koelewijn, Voorzitter Voedselbank Aalsmeer. De Stichting Voedselbank Aalsmeer verzorgt voedselhulp voor mensen die wonen in de gemeente Aalsmeer en die dit door omstandigheden tijdelijk nodig hebben.

Foto: Van links naar rechts: Koos Koelewijn, Benita Roetman en Jan Willem Verzeilberg. Eigen foto