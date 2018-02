College Femke Halsema over ‘Een vrij land’

Amstelland – Op woensdag 14 maart staat Femke Halsema in Schouwburg Amstelveen met haar theatercollege over Nederland: ‘Een vrij land’.

Een land op drift, een onzekere natie. Als we de pessimisten mogen geloven wordt onze nationale identiteit bedreigd door moslims, Europa en linkse ‘gutmenschen’. Klopt dat? Nee, zegt Femke Halsema. In een meeslepend college onderzoekt zij de vraag ‘wie zijn wij?’ Hebben wij reden om trots te zijn op ons land? Maar wat is onze identiteit dan? Is er zoiets als een Nederlandse cultuur?

Van Spinoza tot Paul Verhoeven, van de homobeweging in de jaren zeventig tot het ‘koekje’ van Maxima, van de Bijlmer tot de buitenwijken in Enschede waar ze zelf opgroeide: aan de hand van foto’s, video- en –muziekfragmenten ontstaat geleidelijk een caleidoscopisch beeld van het moderne Nederland en de uitdagingen waarvoor wij staan.

Femke Halsema kijkt uit naar de tournee: “De afgelopen jaren gaf ik al vaak lezingen, maar altijd over onderwerpen die anderen aandroegen. Ik heb veel zin om publiek nu te vertellen over onderwerpen die ik zelf heel belangrijk vind.” Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op de website van Schouwburg Amstelveen.

Foto: Femke Halsema tijdens een voorstelling. Foto: Jean van Lingen.