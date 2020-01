Theater ‘Van mij’ in bibliotheek

Amstelland – ‘Van mij’ is een speelse voorstelling over delen en vriendschap die kinderen moeiteloos tot denken en tot lachen aanzet. Theatermakers Lotte Middendorp en Janiek Vreeken weten een zaal met kinderen van diverse leeftijden en hun ouders te ontroeren.

In de voorstelling heeft Flo haar eigen huisje met haar eigen spulletjes waar ze allemaal heel veel van houdt. Het liefst heeft ze dat iedereen overal van afblijft. Wanneer ze op een dag onverwacht bezoek krijgt van Alex met haar koffer, wordt ze heel nieuwsgierig naar wat er in Alex haar koffer zit. Maar ja Flo doet niet aan delen dus waarom zou Alex haar in haar koffer laten kijken?

Kaartjes voor deze theatervoorstelling zijn te koop via de website van de Bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de vestigingen. Op één kaartje mogen een kind en één ouder/begeleider samen naar binnen.

Praktische informatie: Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Zaterdag 18 januari van 11.00 tot 12.00 uur, voor kinderen vanaf 4 jaar (en een ouder/begeleider). Kosten: niet leden 12 euro, leden 6 euro.