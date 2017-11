Thamen werkte voor jongeren met de ziekte van Duchenne”

Uithoorn – De werkdag op scholengemeenschap Thamen te Uithoorn heeft een bedrag opgeleverd van maar liefst € 10.454,40. De opbrengst komt volledig ten goede aan het Duchenne Parents Project. Deze cheque werd overhandigd door leerlingen en medewerkers van de school. Het Duchenne Parents Project biedt mogelijkheden aan wetenschappers, artsen en bedrijven om onderzoek te versnellen voor het bewerkstelligen van een betere levenskwaliteit, behandeling of een geneesmiddel voor patiënten met Duchenne spierdystrofie. Duchenne spierdystrofie is erfelijk, waarbij er vanaf de geboorte in toenemende mate spierziekte optreedt; eerst in de spieren van de schouders en het bekken en later in alle spieren van het lichaam. Dankzij recentelijke ontwikkelingen wordt de helft van de jongeren inmiddels ouder dan 30 jaar. Het Duchenne Parents Project heeft het doel om te zorgen voor betere zorg en hulpmiddelen voor de patiënten met deze fatale ziekte.

Het bij elkaar gewerkte bedrag wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een hulpmiddel die de patiënten ondersteunt bij het gebruik van hun armen. De leerlingen Denise Bischot, Mees Castelein en Mitchel van Cronenburg overhandigden gezamenlijk met initiatiefneemster docente Marjon Kappé deze cheque aan het Duchenne Parent Project tijdens een bezoek aan het team wat aan deze armondersteuning werkt.